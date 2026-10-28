El Niño al Día EC | Suspenden las clases por lluvias en Guayas | Teleamazonas Noticias

El COE Nacional evaluó la emergencia climática en la costa y dispuso fortalecer los sistemas de alerta temprana, especialmente en Esmeraldas y Guayas. Las fuertes lluvias, combinadas con la marea alta, inundaron nuevamente varias zonas de Guayaquil, obligando al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en cantones afectados. En Bolívar, la situación es dramática: el desbordamiento de un estero dejó decenas de casas bajo el lodo en Caluma, mientras que los socavamientos de los ríos están destruyendo puentes y vías vitales, amenazando con llevarse las viviendas a su paso.