Actualizado: 16 nov 2026 - 16:03
Compartir
Episodio 34: ¡SE DEFINIÓ EL DUELO DE ELIMINACIÓN! Dos parejas se juegan todo | Escape Perfecto
Episodio 34: ¡EL CAMPEONATO SE PONE MÁS INTENSO! Se define el duelo de eliminación | Escape Perfecto
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 16 nov 2026 - 16:03
Compartir
Episodio 34: ¡EL CAMPEONATO SE PONE MÁS INTENSO! Se define el duelo de eliminación | Escape Perfecto