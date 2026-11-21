Episodio 38: ¡COMENZARON LAS SEMIFINALES! Todo o nada en la jaula

El campeonato entra en su etapa decisiva y cuatro participantes llegan a la jaula con un solo objetivo: conseguir el pase a la gran final. Jorge y Kelly se enfrentan a Arturo y María Luisa en la primera semifinal, en un duelo donde cada respuesta, cada segundo y cada decisión puede marcar la diferencia. Las parejas deberán enfrentarse a nuevas categorías y desafíos para intentar llevarse uno de los grandes sets que están en juego. Además, las cajas misteriosas esconden premios especiales y la presión aumenta con cada entrada a la jaula. Ya no hay otra oportunidad: todo se define en esta semifinal. ¿Quién logrará quedarse con el pase a la gran final?