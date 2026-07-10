Así se vive Ciudad de México en el Mundial | Gina López | Teleamazonas

En este nuevo vlog recorremos algunos de los lugares más emblemáticos de Ciudad de México, visitamos el Centro Histórico, descubrimos rincones llenos de cultura y vivimos el ambiente que ya empieza a sentirse alrededor de la mayor fiesta del fútbol. Además, para enfrentar el tráfico de una de las ciudades más grandes del mundo, Gina tuvo que subirse a una moto y vivir una experiencia que no olvidará. Y por supuesto, tampoco podían faltar los tacos y la gastronomía mexicana. 🌮❤️ Acompaña a Teleamazonas en esta cobertura especial donde Nuestro Mundial va mucho más allá de la cancha.