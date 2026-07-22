México en modo Mundial: Gina vivió la fiesta en el Ángel | Gina Lopez | Teleamazonas

Gina se lanzó a vivir otro día mundialista en México, esta vez en pleno partido de la selección local, rodeada de fiesta, pantallas gigantes, espuma, tacos, emprendimientos y miles de hinchas en el Ángel de la Independencia. En este vlog no solo se respira la pasión por el Mundial, también se ve cómo un partido transforma toda la ciudad: puestos de comida, negocios, ventas, souvenirs y un movimiento que pone a girar la economía alrededor del fútbol. Gina recorrió el ambiente, conversó con la gente y se metió de lleno en la previa de un día que terminó siendo una locura total.