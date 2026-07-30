Actualizado: 30 jul 2026 - 12:44
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¿Cómo acceder a la devolución del IVA?
Mauro Tejada, analista económico y experto tributario, explica cómo funciona la devolución del IVA, quiénes y cómo pueden acceder a este beneficio.
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Mauro Tejada, analista económico y experto tributario, explica cómo funciona la devolución del IVA, quiénes y cómo pueden acceder a este beneficio.