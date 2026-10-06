Actualizado: 06 oct 2026 - 12:13
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¿Cómo actuar correctamente ante quemaduras?
Alejandra Cañizares, médica especialista en medicina de emergencias y desastres, explica qué hacer ante una quemadura y cómo actuar de forma segura.
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Actualizado: 06 oct 2026 - 12:13
Compartir
Alejandra Cañizares, médica especialista en medicina de emergencias y desastres, explica qué hacer ante una quemadura y cómo actuar de forma segura.