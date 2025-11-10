Actualizada: 10 nov 2025 - 12:59
Compartir
¿Cómo nos afectan el extremo negativismo y falso positivismo?
La psicóloga Tuti Furlán nos explica cómo ponerle buena actitud a los problemas nos puede abrir el panorama de las soluciones posibles.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 10 nov 2025 - 12:59
Compartir
La psicóloga Tuti Furlán nos explica cómo ponerle buena actitud a los problemas nos puede abrir el panorama de las soluciones posibles.