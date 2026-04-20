Actualizada: 20 abr 2026 - 12:17
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La 'agente de prensa' de Hombres G
Paula Villamarín, community manager, nos contó como llegó a ser la community manager de la banda española 'Hombre G'.
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Paula Villamarín, community manager, nos contó como llegó a ser la community manager de la banda española 'Hombre G'.