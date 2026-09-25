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Actualizado: 25 sep 2026 - 12:14

Agua con limón, ¿qué es verdad y qué es solo un mito?

Ana Altamirano, nutricionista funcional, explica los mitos y verdades sobre el consumo de agua con limón y sus posibles beneficios.

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