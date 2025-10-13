Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 13 oct 2025 - 12:22

Agua potable un voto de dignidad para familias de la Amazonía

Katy Aguilar, vocera de Fundación Social Water, gestiona el proyecto que llevará agua potable y segura a comunidades de la Amazonía ecuatoriana.

