Actualizada: 13 oct 2025 - 12:22
Compartir
Agua potable un voto de dignidad para familias de la Amazonía
Katy Aguilar, vocera de Fundación Social Water, gestiona el proyecto que llevará agua potable y segura a comunidades de la Amazonía ecuatoriana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 13 oct 2025 - 12:22
Compartir
Katy Aguilar, vocera de Fundación Social Water, gestiona el proyecto que llevará agua potable y segura a comunidades de la Amazonía ecuatoriana.