Teleamazonas
Actualizada: 10 nov 2025 - 13:03

Ajedrez, el deporte ciencia

El ajedrecista Kevin Noboa nos cuenta su trayectoria dentro de este deporte, considerado más mental que físico, y sus participaciones internacionales que enorgullecen al Ecuador. 

