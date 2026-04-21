Fecha de publicación 21 abr 2026 - 11:51
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El pincel que busca rescatar nuestra humanidad
IvannTamayo, artista plástico, nos invita a reencontrarnos con nuestra esencia y descubrir la belleza que nos une como seres humanos a través del arte.
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IvannTamayo, artista plástico, nos invita a reencontrarnos con nuestra esencia y descubrir la belleza que nos une como seres humanos a través del arte.