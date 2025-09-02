Actualizada: 02 sep 2025 - 12:32
Compartir
Álex Vizuete nos habla de sus proyectos en esTAmañana
El actor Alex Vizuete repasa su trayectoria y recuerda su paso por las cocinas de Master Chef
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 02 sep 2025 - 12:32
Compartir
El actor Alex Vizuete repasa su trayectoria y recuerda su paso por las cocinas de Master Chef