Actualizada: 27 nov 2025 - 13:22
El amor como camino para vencer la violencia
Karina Escobar conferencista nos recuerda que la única alternativa real para transformar la violencia es a través del amor y el acompañamiento.
