Fecha de publicación 27 abr 2026 - 14:56
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Kimono: un símbolo de historia e identidad japonesa
Nichole Fiorentino, promotora de la cultura japonesa, nos explica el significado detrás del Kimono y su valor dentro de la cultura de Japón.
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Nichole Fiorentino, promotora de la cultura japonesa, nos explica el significado detrás del Kimono y su valor dentro de la cultura de Japón.