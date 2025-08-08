Andrea Samaniego contagia su alegría y su pasión por el rock en el set de esTAmañana

La conductora de los noticieros de Teleamazonas es, además, la Jefa de Redacción de este canal.

En el set del matinal, Andrea Samaniego era esperada desde hace mucho. ¿Cuándo vienes al set? ¿Cuándo vienes para cocinar algo? eran algunas de las preguntas más frecuentes cada vez que la periodista lojana, de 35 años, aparecía en la pantalla. Su rostro dulce ya es familiar en esTAmañana, pues ella mantiene a diario un segmento de noticias en el matinal.

La cita finalmente se cumplió este viernes 8 de agosto del 2025. Samaniego compartió con los presentadores del matinal una conversación amena.

La periodista es lojana, está casada con Bruno y es mamá de Javier, un niño de tres años que heredó sus ojos vivaces y la sonrisa amplia. Javi lleva el nombre de su tío, fallecido hace 25 años, quien marcó con su ejemplo y guía los gustos y pasiones de la presentadora de Noticias.

Su hermano le enseñó a amar el rock. Héroes del Silencio, Metallica, Pink Floyd, Sting eran parte de la banda sonora en la casa. Un gusto que a la Jefa de Redacción de Teleamazonas le quedó hasta la actualidad.

“Perder a mi hermano fue muy duro, pero nos dio fortaleza y resiliencia. Él me enseñó a amar el rock” Andrea Samaniego

Samaniego escucha el trash metal de Lamb of God cuando la presión sube en las horas de cierre de los noticieros. Aunque suene paradójico, en la potencia de la voz gutural de Randy Blythe, encuentra enfoque y calma.

La periodista llegó a Quito a cumplir su sueño de contar historias de la gente, de la comunidad y sus problemas. En esTAmañana contó el origen de su apodo -Peluche- popular en los pasillos del canal y de la gente de noticias.

Fue la también periodista María Isabel Carmigniani quien le asignó el sobrenombre, apenas la conoció. "Me estuvo viendo durante un café que compartimos con compañeros periodistas y me dijo ' no puedo con tus cachetes, pareces un peluche'. El apodo quedó instalado y ha durado 14 años.

'Peluche' comparte tiempo de calidad con su familia y, sobre todo con el pequeño Javi, en las largas tardes luego de la jornada laboral. Se considera una apasionada del oficio y siente que ahora puede apoyar a las nuevas generaciones de periodistas de esta casa televisiva.

Hay un tema central por estas horas en la producción de esTAmañana y el Departamento de Noticias de Teleamazonas: el reto de tenis entre Christian Norris y Milton Pérez, el productor nacional de noticias del Lindo Canal. Samaniego no tiene dudas: Pérez va a ganar el partido.

Samaniego termina la entrevista en esTAmañana y vuelve al canal. Hay mucho trabajo aún por hacer para los noticieros.