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Seguridad

Guayaquil: Medicamentos caducados y con etiquetado alterado fueron decomisados

Arcsa hace un llamado a la población a no adquirir medicamentos ni dispositivos médicos en lugares no autorizados

Arcsa retira más de 1500 medicamentos y dispositivos médicos en carpas clandestinas

Cortesía 

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

06 may 2026 - 09:28

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Venta de medicamentos sin registro sanitario, productos caducados, fármacos con etiquetado alterado fueron encontrados durante un operativo en los exteriores de un hospital del Guasmo. 

En el lugar, se identificaron carpas clandestinas donde se vendía los productos sin el debido cumplimiento de la normativa sanitaria.

También se detectaron psicotrópicos expendidos sin autorización y medicamentos cuya comercialización está prohibida en estos espacios.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), indicó además, que se identificaron cosméticos sin notificación sanitaria y productos de tabaco que "incumplían la ley".

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