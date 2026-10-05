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Actualizado: 05 oct 2026 - 12:54

Los anillos y sus símbolos de amor, poder e identidad

Paulina Pérez, antropóloga, explica cómo los anillos pasaron de ser adornos prehistóricos a representar amor, compromiso, poder, jerarquía y estilo.

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