Actualizada: 29 ene 2026 - 11:39
¿El año nuevo empieza en enero?
Paula Chiriboga, terapeuta, habló del nuevo año y las nuevas metas que se trazan, pero el camino real inicia cuando sanamos de verdad.
