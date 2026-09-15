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¿Por qué aparecen las estrías y cómo podemos prevenirlas?

Paola Guevara, dermatóloga, explica las principales causas de las estrías y comparte recomendaciones para prevenir su aparición y cuidar la piel.