Actualizado: 14 jul 2026 - 13:16
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Un apasionado del Ecuador y La Tri
Hernán Galíndez, arquero de la selección ecuatoriana, comparte los momentos más importantes de su trayectoria, las emociones de defender a La Tri en dos Mundiales.
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Hernán Galíndez, arquero de la selección ecuatoriana, comparte los momentos más importantes de su trayectoria, las emociones de defender a La Tri en dos Mundiales.