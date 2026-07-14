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Pulpo a la gallega, la receta de Cocinando esTAmañana

Un apasionado del Ecuador y La Tri

Hernán Galíndez, arquero de la selección ecuatoriana, comparte los momentos más importantes de su trayectoria, las emociones de defender a La Tri en dos Mundiales.