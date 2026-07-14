Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizado: 14 jul 2026 - 13:16

Un apasionado del Ecuador y La Tri

Hernán Galíndez, arquero de la selección ecuatoriana, comparte los momentos más importantes de su trayectoria, las emociones de defender a La Tri en dos Mundiales.

Nuestra TV