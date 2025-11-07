Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 07 nov 2025 - 12:52

Del arquitetura al teatro

La actriz Rossana Iturralde nos cuenta de su amplia trayectoria en el teatro nacional e internacional y los retos que representa hacer teatro en Ecuador.

Nuestra TV