Actualizada: 19 feb 2026 - 12:05

El arte ecuatoriano en buenas manos

Daniel Reinoso, artista ecuatoriano, nos explicó la esencia costumbrista ecuatoriana dentro de cada obra y su evolución dentro de la pintura misma.

