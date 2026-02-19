Actualizada: 19 feb 2026 - 12:05
Compartir
El arte ecuatoriano en buenas manos
Daniel Reinoso, artista ecuatoriano, nos explicó la esencia costumbrista ecuatoriana dentro de cada obra y su evolución dentro de la pintura misma.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 19 feb 2026 - 12:05
Compartir
Daniel Reinoso, artista ecuatoriano, nos explicó la esencia costumbrista ecuatoriana dentro de cada obra y su evolución dentro de la pintura misma.