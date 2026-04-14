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Actualizada: 14 abr 2026 - 11:52

El nuevo propósito del mejor camarón del mundo

La estudiante de ingeniería, Alejandra Cevallos, nos contó por qué la cáscara de los camarones se puede utilizar para hacer productos sustentables.

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