Actualizada: 14 abr 2026 - 11:52
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El nuevo propósito del mejor camarón del mundo
La estudiante de ingeniería, Alejandra Cevallos, nos contó por qué la cáscara de los camarones se puede utilizar para hacer productos sustentables.
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La estudiante de ingeniería, Alejandra Cevallos, nos contó por qué la cáscara de los camarones se puede utilizar para hacer productos sustentables.