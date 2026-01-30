Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 30 ene 2026 - 12:04

El arte de ser un lutier

Navijio cevallos, lutier y cantante, explicó cómo nace un buen instrumento de cuerdas hecho a mano para entonar la mejor musica ecuatorian e internacional. 

Nuestra TV