Actualizada: 17 nov 2025 - 12:55

Arte que transforma

 El artista del dibujo Víctor Hugo Chacón nos cuenta cómo dejó los bisturís y una carrera como médico para convertirse en ilustrador y darle su sello único a zapatillas llenas de estilo.  

