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Actualizada: 06 ago 2026 - 15:31

El arte de transformar ideas en esculturas

Jesús Cobo, escultor ecuatoriano, nos abre las puertas de su universo creativo y comparte la historia detrás de sus obras.

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