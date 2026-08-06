Actualizada: 06 ago 2026 - 15:31
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El arte de transformar ideas en esculturas
Jesús Cobo, escultor ecuatoriano, nos abre las puertas de su universo creativo y comparte la historia detrás de sus obras.
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Jesús Cobo, escultor ecuatoriano, nos abre las puertas de su universo creativo y comparte la historia detrás de sus obras.