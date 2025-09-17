Actualizada: 17 sep 2025 - 11:39
Compartir
Arte en vivo en esTAmañana
Cristóbal González, artista contemporáneo, nos habla sobre los inicios de su carrera y de su obra María Bonita.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 17 sep 2025 - 11:39
Compartir
Cristóbal González, artista contemporáneo, nos habla sobre los inicios de su carrera y de su obra María Bonita.