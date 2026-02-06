Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 06 feb 2026 - 15:52

Para el artista todo es una inspiración

Geovanny Verdezoto, artista plástico, llegó al sillón de esTAmañana para explicar cómo le surge la inspiración desde la realidad para sus obras.

Nuestra TV