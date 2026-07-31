Actualizado: 31 jul 2026 - 10:36
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Así transforma la IA el diseño de interiores
Belén Acosta, diseñadora de interiores, muestra cómo la IA permite renovar cualquier espacio en segundos a partir de una fotografía.
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Belén Acosta, diseñadora de interiores, muestra cómo la IA permite renovar cualquier espacio en segundos a partir de una fotografía.