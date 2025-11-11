Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 11 nov 2025 - 12:55

El autismo y la magia de su espectro

Una manera de comprender el autismo esta en el teatro. La obra 'La magia del espectro' nos sumerge en la relación e interacción delas personas autistas con el mundo.

Nuestra TV