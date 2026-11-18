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Autorización de salida del país para menores

Los menores de edad necesitan autorización para salir del país cuando viajan con uno solo de sus progenitores.