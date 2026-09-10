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Noticias

Actualizada: 10 sep 2026 - 10:33

Una aventura de 25 mil kilómetros por Latinoamérica

Lucía Orbe, motociclista ecuatoriana, cuenta la travesía de cinco meses que realizó en solitario por ocho países de Sudamérica, desde Quito hasta Ushuaia.

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