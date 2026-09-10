Actualizada: 10 sep 2026 - 10:33
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Una aventura de 25 mil kilómetros por Latinoamérica
Lucía Orbe, motociclista ecuatoriana, cuenta la travesía de cinco meses que realizó en solitario por ocho países de Sudamérica, desde Quito hasta Ushuaia.
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Actualizada: 10 sep 2026 - 10:33
Compartir
Lucía Orbe, motociclista ecuatoriana, cuenta la travesía de cinco meses que realizó en solitario por ocho países de Sudamérica, desde Quito hasta Ushuaia.