Actualizado: 20 jul 2026 - 12:04
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El bandoneón: el alma sonora del tango
Andrew Obando, bandoneonista, nos acerca a la historia de este emblemático instrumento y su papel dentro del tango.
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Andrew Obando, bandoneonista, nos acerca a la historia de este emblemático instrumento y su papel dentro del tango.