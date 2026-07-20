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Actualizado: 20 jul 2026 - 12:04

El bandoneón: el alma sonora del tango

Andrew Obando, bandoneonista, nos acerca a la historia de este emblemático instrumento y su papel dentro del tango.

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