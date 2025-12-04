Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 04 dic 2025 - 14:42

Batería de alto nivel en esTAmañana

El baterista Esteban Carvajal nos cuenta cómo su talento lo ha llevado a tocar junto a grandes artistas internacionales y cuáles son sus proyectos a futuro.

