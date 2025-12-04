Actualizada: 04 dic 2025 - 14:42
Compartir
Batería de alto nivel en esTAmañana
El baterista Esteban Carvajal nos cuenta cómo su talento lo ha llevado a tocar junto a grandes artistas internacionales y cuáles son sus proyectos a futuro.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 04 dic 2025 - 14:42
Compartir
El baterista Esteban Carvajal nos cuenta cómo su talento lo ha llevado a tocar junto a grandes artistas internacionales y cuáles son sus proyectos a futuro.