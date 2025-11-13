Actualizada: 13 nov 2025 - 12:42
Batucada popular y de buen propósito
El director de MinKayni, Xavier Moreira nos cuenta como los jóvenes a través de esta ‘batucada popular’ les brinda esperanza a jóvenes en situaciones vulnerables.
