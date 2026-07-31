Actualizado: 31 jul 2026 - 19:35
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Los beneficios a largo plazo de hacer ejercicio
Sol Spelier, psicóloga y entrenadora personal, explica cómo el ejercicio fortalece la salud física, mental y emocional en cada etapa de la vida.
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Sol Spelier, psicóloga y entrenadora personal, explica cómo el ejercicio fortalece la salud física, mental y emocional en cada etapa de la vida.