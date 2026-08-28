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Actualizada: 28 ago 2026 - 14:07

Buró de crédito: claves para cuidar tu historial financiero

Mauro Tejada, economista, explica las reformas en el buró de crédito y comparte recomendaciones para mantener un buen historial financiero.

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