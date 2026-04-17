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Actualizada: 17 abr 2026 - 12:16

Café profesional hecho en casa

Martín Guayasamín, bicampeón Nacional de Café Filotrado, nos enseña a preparar el mejor café filtrado del país. Unos tips para hacerlo en nuestros hogares.

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