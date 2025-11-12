Actualizada: 12 nov 2025 - 12:43
Compartir
Un cafecito en movil para cualquier lugar
En esTAmañana les presentamos Éder Calderón que, en el maletero de su auto, vio una oportunidad para emprender en medio de la pandemia vendiendo café.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 12 nov 2025 - 12:43
Compartir
En esTAmañana les presentamos Éder Calderón que, en el maletero de su auto, vio una oportunidad para emprender en medio de la pandemia vendiendo café.