Actualizada: 25 nov 2025 - 13:32
Compartir
Caldereta de cordero, la receta de Cocinando esTAmañana
Este martes 25 de noviembre del 2025 preparamos aros de cebollapapa rellena, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 25 nov 2025 - 13:32
Compartir
Este martes 25 de noviembre del 2025 preparamos aros de cebollapapa rellena, junto al chef Felipe Campana.