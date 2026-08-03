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Actualizado: 03 ago 2026 - 13:17

Caldo de patas, la receta de Cocinando esTAmañana

Este lunes 3 de agosto del 2026 preparamos caldo de patas, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.

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