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Programa 276 de esTAmañana | Sonidos andinos nos abrazan

Caldo de patas, la receta de Cocinando esTAmañana

Este lunes 3 de agosto del 2026 preparamos caldo de patas, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.