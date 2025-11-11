Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 11 nov 2025 - 12:54

La calma en la época de la inmediatez

La coach Martha Dubravcic nos cuenta por qué la calma es fundamental en este mundo de la inmediatez y de exceso de productividad.

Nuestra TV