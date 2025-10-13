Actualizada: 13 oct 2025 - 12:17
Campaña de esterilización por el mes del veterinario
En esTAmañana, Andrea Galárraga nos cuenta sobre la campaña de esterilización gratuita enfocada en machos de perros y gatos.
