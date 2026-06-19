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Actualizado: 19 jun 2026 - 12:03

Canciones que unen corazones y el orgullo ecuatoriano

Damiano y Alpiste Latin Group tienen su propuesta musical cargada de unidad, esperanza y confianza, con mensajes que buscan inspirar a los ecuatorianos.

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