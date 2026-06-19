Actualizado: 19 jun 2026 - 12:03
Compartir
Canciones que unen corazones y el orgullo ecuatoriano
Damiano y Alpiste Latin Group tienen su propuesta musical cargada de unidad, esperanza y confianza, con mensajes que buscan inspirar a los ecuatorianos.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 19 jun 2026 - 12:03
Compartir
Damiano y Alpiste Latin Group tienen su propuesta musical cargada de unidad, esperanza y confianza, con mensajes que buscan inspirar a los ecuatorianos.