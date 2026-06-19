Actualizado: 19 jun 2026 - 12:04
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Las cábalas del Mundial: ¿fe, energía o tradición?
Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china, nos explica por qué las cábalas cobran protagonismo durante el Mundial.
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Actualizado: 19 jun 2026 - 12:04
Compartir
Amanda Zaldumbide, especialista en metafísica china, nos explica por qué las cábalas cobran protagonismo durante el Mundial.