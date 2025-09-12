El cantante Israel Brito prepara nueva música: vivencias y anécdotas en esTAmañana

Israel Brito vive, desde hace cuatro años, fuera de Ecuador. Prepara nueva música y decidió 'revisitar' alguno de sus temas antiguos.

La música fue apareciendo de a poco. Primero, Israel Brito se apasionó por la comunicación, por la radio, en la que fue exponiendo su poderosa voz. Luego, el canto fue surgiendo, primero en las reuniones familiares y después en la Iglesia.

El interés musical fue creciendo con el tiempo. Así lo relata el cantante ecuatoriano Israel Brito, quien habló en esTAmañana, el matinal de TeleAmazonas, desde California, en donde reside desde hace cuatro años.

Brito prepara nueva música. Dice que las vivencias en la mudanza le han dado insumos para generar nuevas historias que buscan conectar con su público. También están contempladas colaboraciones sentidas, como una con su hija Britta y otra con su esposa Anabel.

"Tengo mucho que decir, en mis próximas canciones. Moverte de casa siempre te pone a prueba" Israel Brito/ cantante ecuatoriano

Brito califica de "intensa" su experiencia como migrante. Dice que, además de nuevas producciones, ha decidido revisitar varias de sus canciones para ponerlas en escena en las plataformas musicales.