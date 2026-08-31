Pintar sin límites: el arte de transformar los desafíos en t...

Talento ecuatoriano que pone en jaque al mundo

Programa 299 de esTAmañana | Un canto de vida y esperanza

Un canto de esperanza tras la adversidad

Mauricio Núñez, cantante ecuatoriano, comparte su historia de fortaleza, esperanza y las ganas de continuar con su carrera musical tras una dura prueba de vida.