Actualizada: 31 ago 2026 - 10:26
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Un canto de esperanza tras la adversidad
Mauricio Núñez, cantante ecuatoriano, comparte su historia de fortaleza, esperanza y las ganas de continuar con su carrera musical tras una dura prueba de vida.
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Mauricio Núñez, cantante ecuatoriano, comparte su historia de fortaleza, esperanza y las ganas de continuar con su carrera musical tras una dura prueba de vida.