Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 13 nov 2025 - 12:45

La cartera no debe combinar con los zapatos

La diseñadora Belén Chediak nos da tips para lucir una cartera acorde a cada ocasión para mujeres y hombres.

Nuestra TV